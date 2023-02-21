Путин поблагодарил народ России за мужество и решимость

Президент России Владимир Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному собранию РФ поблагодарил всех россиян, военных и гражданских за мужество и героизм, проявленные при защите интересов страна

«Хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость, сказать спасибо всем солдатам, добровольцам, всем, кто сражается за нашу страну», — сказал Путин.

Он извинился за то, что не смог назвать поименно все соединения и части, принимающие участие в специальной военной операции.

«Низкий поклон родителям, женам, семьям нашим защитников, врачам и фельдшерам, железнодорожникам, водителям, строителям, рабочим и инженерам, сельским труженикам», — добавил президент.

Путин также поблагодарил «учителей, деятелей культуры, которые приезжают в зону боевых действий, волонтеров, журналистов, прежде всего, военкоров, которые рассказывает миру правду, пастырей, госслужащих — всех, кто выполняет свой долг».

«Особые слова жителям Донбасса. Вы сами определили свое будущее. Нет и не было ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной», — отметил российский лидер.