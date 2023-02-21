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Медик объяснила, как пост влияет на мозг

Источник:
Sibnet.ru
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Овощи
Фото: © Sibnet.ru

Приверженцы разных религий во всем мире так или иначе соблюдают пост и тем самым улучшают свою психическое и физическое состояние, сообщила специалист по питанию и терапевт Городской больницы города Штенберк Кристина Бехникова.

«Если у вас есть такая огромная сила воли, что вы готовы поститься, то, несомненно, стоит направить ее на изменение образа жизни вообще, чтобы потом придерживаться его постоянно и тем самым принести себе самому еще больше пользы», — цитирует ИноСМИ медика.

Она объяснила, как пост виляет на человеческий мозг.

  • Через 12 часов, по ее словам, значительно ускоряется метаболизм. Организм начинает расщеплять жиры. Сознание проясняется.
  • Через 18 часов повышается уровень так называемых кетоновых тел в крови. Они образуются в результате распада жирных кислот. На этом этапе происходят первые улучшения в мозгу. Улучшается память и способность к обучению. 
  • Через 24 часа клетки избавляются от ненужных и нарушенных компонентов. Было доказано, что на этом этапе организм способен исправлять процессы, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.
  • Через 48 часов повышается выработка гормона роста. Он положительно влияет в психической сфере на настроение.
  • Через 54 часа уровень инсулина падает до минимума. Продолжает улучшаться настроение и возрастает психическая устойчивость.
  • Через 72 часа. Организм начинает вырабатывать новые иммунные клетки. Доказано, что животные на этом этапе становятся более устойчивы к стрессу.

Но держать пост для похудения — плохая идея, добавила медик. Человек добьется быстрого, но нестабильного эффекта. Снизить вес удастся, но кроме жира человек потеряет мышцы. А они необходимы при правильном похудении больше всего.

Тема: Человек и еда
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!