Медик объяснила, как пост влияет на мозг

Приверженцы разных религий во всем мире так или иначе соблюдают пост и тем самым улучшают свою психическое и физическое состояние, сообщила специалист по питанию и терапевт Городской больницы города Штенберк Кристина Бехникова.
«Если у вас есть такая огромная сила воли, что вы готовы поститься, то, несомненно, стоит направить ее на изменение образа жизни вообще, чтобы потом придерживаться его постоянно и тем самым принести себе самому еще больше пользы», — цитирует ИноСМИ медика.
Она объяснила, как пост виляет на человеческий мозг.
- Через 12 часов, по ее словам, значительно ускоряется метаболизм. Организм начинает расщеплять жиры. Сознание проясняется.
- Через 18 часов повышается уровень так называемых кетоновых тел в крови. Они образуются в результате распада жирных кислот. На этом этапе происходят первые улучшения в мозгу. Улучшается память и способность к обучению.
- Через 24 часа клетки избавляются от ненужных и нарушенных компонентов. Было доказано, что на этом этапе организм способен исправлять процессы, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.
- Через 48 часов повышается выработка гормона роста. Он положительно влияет в психической сфере на настроение.
- Через 54 часа уровень инсулина падает до минимума. Продолжает улучшаться настроение и возрастает психическая устойчивость.
- Через 72 часа. Организм начинает вырабатывать новые иммунные клетки. Доказано, что животные на этом этапе становятся более устойчивы к стрессу.
Но держать пост для похудения — плохая идея, добавила медик. Человек добьется быстрого, но нестабильного эффекта. Снизить вес удастся, но кроме жира человек потеряет мышцы. А они необходимы при правильном похудении больше всего.
GammiPluhЭто именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...
UynachalnicaВ голове не укладывается, куда катимся?!
GammiPluhОни и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...
pepelmetalИстинный хозяин украины приехал!