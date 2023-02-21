Медик объяснила, как пост влияет на мозг

Приверженцы разных религий во всем мире так или иначе соблюдают пост и тем самым улучшают свою психическое и физическое состояние, сообщила специалист по питанию и терапевт Городской больницы города Штенберк Кристина Бехникова.

«Если у вас есть такая огромная сила воли, что вы готовы поститься, то, несомненно, стоит направить ее на изменение образа жизни вообще, чтобы потом придерживаться его постоянно и тем самым принести себе самому еще больше пользы», — цитирует ИноСМИ медика.

Она объяснила, как пост виляет на человеческий мозг.

Через 12 часов, по ее словам, значительно ускоряется метаболизм. Организм начинает расщеплять жиры. Сознание проясняется.

Через 18 часов повышается уровень так называемых кетоновых тел в крови. Они образуются в результате распада жирных кислот. На этом этапе происходят первые улучшения в мозгу. Улучшается память и способность к обучению.

Через 24 часа клетки избавляются от ненужных и нарушенных компонентов. Было доказано, что на этом этапе организм способен исправлять процессы, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Через 48 часов повышается выработка гормона роста. Он положительно влияет в психической сфере на настроение.

Через 54 часа уровень инсулина падает до минимума. Продолжает улучшаться настроение и возрастает психическая устойчивость.

Через 72 часа. Организм начинает вырабатывать новые иммунные клетки. Доказано, что животные на этом этапе становятся более устойчивы к стрессу.

Но держать пост для похудения — плохая идея, добавила медик. Человек добьется быстрого, но нестабильного эффекта. Снизить вес удастся, но кроме жира человек потеряет мышцы. А они необходимы при правильном похудении больше всего.