Киев испугался, что США его принудят к сделке с Москвой

Киев опасается, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, пишет издания Politico со ссылкой на источники.

«На Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с Россией]», — приводит издание слова одного из советников президента Украины.

В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели», уточняет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине.

В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле над расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Киеву.