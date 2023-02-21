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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев испугался, что США его принудят к сделке с Москвой

Источник:
Politico
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Киев опасается, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, пишет издания Politico со ссылкой на источники.

«На Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с Россией]», — приводит издание слова одного из советников президента Украины.

В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели», уточняет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине.

В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле над расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Киеву.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.