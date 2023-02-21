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Google Chrome получил новые функции экономии памяти и энергии

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Google Chrome на ноутбуке
Фото: © Firmbee.com / Unsplash License

В стабильной версии браузера Google Chrome 110 появились две функции повышения производительности. Одна позволяет экономить оперативную память, а вторая — заряд энергии ноутбука.

Экономия памяти (Memory Saver) поможет при одновременной работе с большим количеством вкладок. Chrome определит неиспользуемые страницы и выгружает их из ОЗУ, вкладки продолжат нормально работать, если их открыть вновь. Функцию можно отключить для выбранных сайтов.

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Опция энергосбережения (Energy Saver) запускается при разряде батареи ноутбука до 20%. Она автоматически ограничивает анимации и видео на сайтах, что позволяет сэкономить ресурсы аккумулятора и проработать дольше.

Самостоятельно активировать новые функции энергосбережения и сохранения памяти не нужно. Они включаются сами при обновлении браузера до актуальной версии.

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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...

pepelmetal

Истинный хозяин украины приехал!