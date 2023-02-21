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Новосибирец выиграл миллион рублей после покупки 500 билетов

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец выиграл миллион рублей в первом новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион», счастливый билет победителю подарил на Новый год отец, купивший на почте 500 билетов, сообщает пресс-служба Почты России.

«Папа купил около 500 билетов, решил сделать всем такой необычный подарок. Он всем коллегам подарил по 50 билетов, еще столько же мне, брату и маме. Я знаю, что кто-то выиграл по 200-400 рублей, а кто-то 3-4 тысячи. Папа в случайном порядке дарил билеты, и этот, счастливый, достался мне»? — рассказал победитель

В день розыгрыша он болел дома у родителеq с температурой под 40 градусов.

«Решил проверить — где-то на 10 билете, появляется какой-то суперфейерверк. Думаю, может какая-то реклама выскочила. Оказалось, я выиграл миллион. Я в минуту выздоровел, не чувствовал температуру вообще», — рассказал победитель, добавив, что пока не придумал как распорядиться деньгами.

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Экономика #Деньги #Новосибирск
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