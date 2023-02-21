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Врачи предостерегли от резкого и полного отказа от сахара

Источник:
Sibnet.ru
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Кусок сахара из коробки
Фото: © Sibnet.ru

Чрезмерное потребление сахара вредно для здоровья, но резкий и полный отказ от сладостей тоже опасаен для организма, советует портал «Здоровое питание».

Сахар в организме распадается на фруктозу и глюкозу. Глюкоза – основной источник энергии, нужной для нормальной работы мозга, мышц, внутренних органов. И если она перестает поступать, человек ощущает слабость, плохо концентрирует внимание, теряет работоспособность.

При ожирении резкое изменение калорийности рациона и быстрая потеря веса могут быть опасны. Если от сладкого хочет отказаться подросток, родители должны проконтролировать, чтобы его еда была достаточно калорийной для обеспечения потребностей растущего организма.

Если в один день полностью запретить себе сладости, вплоть до употребления даже кусочка сахара в кофе, то организм может мгновенно ответить стрессом. Поэтому врачи советуют отказываться от сахара постепенно.

Нужно класть меньше сахара в чай или кофе. Утолять жажду лучше чистой водой, морсами или компотом без сахара, а не сладкими напитками и соками, советует портал «Здоровое питание».

Также рекомендуется заменить привычные сладости фруктами и замороженными ягодами. Но с бананами, виноградом, хурмой, манго следует быть аккуратнее — в них много природного сахара.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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