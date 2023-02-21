Кулинария стала самым популярным хобби у россиян

Самыми популярными хобби у россиян в 2022 году оказались кулинария, путешествия и чтение книг, сообщили аналитики по результатам с исследования.

В топ-10 хобби также вошли спорт и танцы, выращивание комнатных растений, просмотр сериалов, рукоделие, шоппинг, уход за домашними животными и компьютерные игры, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования сети Fix Price и компании Vector Market Research.

По сравнению с результатами исследования за 2021 год, в прошлом году увеличилась доля покупателей, увлекающихся растениеводством, разведением домашних животных и чтением.

А наименее популярным оказался такой вид времяпрепровождения, как посещение баров и ресторанов, коллекционирование и посещение концертов.