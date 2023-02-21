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Наука определила самое древнее невымершее животное на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов
Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов
Фото: Dat doris / CC BY-SA 4.0

Щитни вида Triops cancriformis появились на Земле около 200 миллионов и стали ровесниками динозавров. Благодаря своей невероятной живучести они попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Triops cancriformis появились на свет в триасовом периоде, когда все материки были объединены в один большой суперконтинент — Пангею. На суше тогда в основном произрастали папоротники, которыми питались первые динозавры.

За 200 миллионов лет своего существования Triops cancriformis практически не изменились. Это небольшие ракообразные существа с щитками на спине: отсюда и их название — щитни. Длина их тела — порядка 12 сантиметров. Под прочным панцирем у них скрывается 70 пар конечностей.  Старожилы обитают в пресных водоемах.

Их выдающаяся живучесть связана с особенностями размножения. Щитни закапывает в землю цисты — покрытые тонкой оболочкой эмбрионы. Они устойчивы к засухам и перепадам температур. Для вылупления им хватает пары дней. Столько же времени им нужно для превращения во взрослые особи.

Питаются Triops cancriformis практически всем, что меньше их и поэтому не знают голода.

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Наука #Наука #Звери
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.

mosquito__2010

Уже +- полмиллиона украинских мечтателей как бы того ... Может уже пора вместо мечт заняться освоением...