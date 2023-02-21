ООН окончательно назначил дату заседания по «Северным потокам»

Заседание Совета Безопасности ООН по теме диверсий на «Северных потоках», назначили на вторник, хотя представители России настаивали на его проведении в среду.

Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции генеральному секретарю ООН, с предложением создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием взрывов на «Северных потоках».

Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам в среду, 22 февраля, в 15.00. Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В итоге, после продолжительных дискуссий встречу все же назначили на вторник.

Ранее в поддержку резолюции высказался постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в Балтийском море произошли 26 сентября, их посчитали терактом.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.