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Носки и трусы стали непопулярными подарками

Источник:
Sibnet.ru
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Мужские носки
Фото: © Sibnet.ru

Носки и трусы к 23 февраля перестали быть популярными. Женщины предпочитают дарить мужчинам другие вещи, следует из данных исследований рынка.

В топ подарков по-прежнему входят предметы одежды и обуви, но также часто покупают электронику, спортивные товары, парфюмерию. И если в прошлом году в сегменте одежды и аксессуаров фиксировался высокий спрос на носочные изделия, в этом году в топ-продаж выходят ремни, кошельки и кожаные аксессуары.

Часть респондентов назвали носки, а также другую домашнюю одежду, желанным подарком к празднику. Тем не менее у носков число покупок сократилось больше всего — на 28%. Недалеко ушли и показатели трусов: их покупают на 21% меньше, пишет «Российская газета».

Как выбрать носки к 23 февраля

Среди электроники больше приобретают беспроводные наушники, во время как годом ранее на их месте были умные часы. Растет интерес к товарам для домашних тренировок. Выросли покупки лотерейных билетов, букмекерских услуг, подарочных сертификатов.

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