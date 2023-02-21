Власти Молдавии заговорили о желании вступить в НАТО и изгнать российский миротворческий контингент из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал подобные заявления опасными. «Новый премьер Речан недавно заявил, что приоритетом для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну?» — задался вопросом Додон.

По его словам, «граждане Молдавии хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье».

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что «президент Санду и новый премьер не являются суверенными политиками, они управляются из США». «А Вашингтон стремится ослабить позиции России, открыв "второй фронт" в Молдавии», — сказал радио Sputnik эксперт.

Он уверен, что «гражданке Румынии Майе Санду все равно, что будет с Молдавией». «Поэтому она беспрекословно выполняет все распоряжения Вашингтона, которые заключаются в том, чтобы сделать из Молдавии вторую Украину со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Коровин.