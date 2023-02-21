НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эксперт рассказал, как Молдавию толкают к конфликту с Россией

Источник:
Sibnet.ru
668 5
Фото: Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Власти Молдавии заговорили о желании вступить в НАТО и изгнать российский миротворческий контингент из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал  подобные заявления опасными. «Новый премьер Речан недавно заявил, что приоритетом для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну?» — задался вопросом Додон.

По его словам, «граждане Молдавии хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье».

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что «президент Санду и новый премьер не являются суверенными политиками, они управляются из США». «А Вашингтон стремится ослабить позиции России, открыв "второй фронт" в Молдавии», — сказал радио Sputnik эксперт.

Он уверен, что «гражданке Румынии Майе Санду все равно, что будет с Молдавией». «Поэтому она беспрекословно выполняет все распоряжения Вашингтона, которые заключаются в том, чтобы сделать из Молдавии вторую Украину со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Коровин.

Еще по теме
Киев испугался, что США его принудят к сделке с Москвой
ООН окончательно назначил дату заседания по «Северным потокам»
Байден обратится к Путину и российскому народу
СМИ раскрыли мирный план Китая по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Названа главная тема послания Путина
Обсуждение (5)
Картина дня
Киев испугался, что США его принудят к сделке с Москвой
Байден обратится к Путину и российскому народу
ООН окончательно назначил дату заседания по «Северным потокам»
Наука определила самое древнее невымершее животное на Земле
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.

mosquito__2010

Уже +- полмиллиона украинских мечтателей как бы того ... Может уже пора вместо мечт заняться освоением...