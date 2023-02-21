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Пауки заняли первое место по шкале страха

Источник:
Sibnet.ru
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Паук
Фото: © Sibnet.ru

Пауки нагоняют самый большой страх на человека. Все дело в нашем прошлом, а еще в активном использовании образа в кинематографе.

Пауки — животные, которых люди боятся больше всего. Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными Карлова университета в Праге. Ученые составили график или шкалу страха, чтобы наглядно показать, насколько опрошенные боятся тех или иных существ.

Параметры страха включали в себя основные психологические реакции человека на опасных животных, пишет ИноСМИ со ссылкой на данные исследования. Опираясь на эти параметры, ученые, проводившие эксперимент, смогли разделить животных на пять групп:

  • Пауки, тараканы, муравьи, осы. Они получили высокие оценки по шкале страха.
  • Мыши, летучие мыши и крысы.
  • Змеи и рептилии. 
  • Паразиты, например, вши и круглые черви. Они вызывают сильное отвращение.
  • Домашние животные, а также скот. Они набрали мало баллов в обеих категориях.

Среди всех «страшных» существ паук набрал рекордное количество баллов. Змеи тоже отличались лидерством в списке. Стремление избежать непроизвольного контакта — фактор, который присутствует и в страхе перед тараканами, правда, в меньшей степени.

Именно их образы чаще всего используют в фильмах ужасов и книгах в стиле хоррор. Это может быть связано с тем, что страх перед этими животными наследственный.

Многие животные в ходе истории представляли собой угрозу для человека. Поэтому он научился быстро обнаруживать и избегать их. Это подкрепляет теорию о страхе как о выработанном в ходе эволюции защитном механизме.

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