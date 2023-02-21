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Байден обратится к Путину и российскому народу

Источник:
«Известия»
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Фото: The White House

Президент Джо Байден во время визита в Польшу «пошлет сигнал» президенту Владимиру Путину и россиянам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Президент Байден ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В речи президента вы услышите сообщения, которые найдут отклик у американского народа и у наших союзников», — приводят «Известия» слова Кирби

Он пообещал, что Байден «пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу».

В понедельник, 20 февраля Байден прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В ходе визита глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...