Президент Джо Байден во время визита в Польшу «пошлет сигнал» президенту Владимиру Путину и россиянам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Президент Байден ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В речи президента вы услышите сообщения, которые найдут отклик у американского народа и у наших союзников», — приводят «Известия» слова Кирби

Он пообещал, что Байден «пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу».

В понедельник, 20 февраля Байден прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В ходе визита глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов.