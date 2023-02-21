ЦБ ужесточит выдачу ипотеки в России

Совместные программы банков и застройщиков привели к подорожанию жилья на первичном рынке и увеличили разрыв в ценах со вторичным. Центробанк принял решение повысить требования по ипотечным кредитам.

По данным Росстата, в 2022 году рост цен на жилье в новостройках достиг максимального уровня — 30%. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской — 55%, пишут banki.ru со ссылкой на данные регулятора.

Рост цен на жилье в новостройках не выгоден заемщику. Если он захочет продать квартиру, то может столкнуться с потерями при ее последующей продаже, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке.

Также возрастают риски банков, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.

Банк России принял решение с 1 мая установить надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Они учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки.

В ЦБ не исключают, что повышение надбавок может привести к замедлению роста ипотеки, однако надеются, что результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового «пузыря», формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам.