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Игры котят снежных барсов попали на видео в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Котята снежного барса попали на видео ловушки в Саяно-Шушенском заповеднике, они резвились в снегу, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

В январе ирбисы были менее активны и реже попадали в объектив. Возможно, прокладывали тропы по высокому снегу и берегли энергию в сильные морозы.

«Самое свежее видео получено 8 февраля. На нем видно, что котята заметно подросли. Молодые барсы резвятся в рыхлом снегу, скрадывают, нападают друг на друга и борются между собой. Таким образом котята готовятся к взрослой жизни, осваивая навыки охоты», – рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Молодым ирбисам около 8 месяцев, они продолжают ходить с матерью. Снежные барсы приступают к самостоятельной жизни примерно в полуторагодовалом возрасте, а до этого времени мать готовит их к взрослой жизни. 

Подрастающие барсы познают окружающий мир, учатся у матери оставлять и «читать» метки других животных, а также многим другим необходимым для взрослой жизни навыкам.

Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) – вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день, по оценкам экспертов численность ирбисов в России составляет всего 70–90 особей.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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