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Строящийся четвертый мост загорелся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар на Центральном мосту в Новосибирске
Пожар на Центральном мосту в Новосибирске
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Опалубка строящегося четвертого моста в Новосибирске загорелась, пожарные потушили пожар на высоте 106 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 21.44 в понедельник загорелся строящийся в Новосибирске мост — Центральный. Через шесть минут первый пожарно-спасательный расчет был на месте вызова. В этот момент горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров.

Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного доступа к месту пожарной техники. Сотрудники МЧС России связались с администрацией строящегося объекта, которые оказали помощь в ликвидации пожара. Возгорание тушили при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту позволил подъемный кран.

За 36 минут пожар был локализован. Еще через минуту открытое горение ликвидировали. Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет. По оценке Группы «ВИС», сумма материального ущерба минимальна, инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Восстановление опалубки и продолжение работ на правой стойке пилона начнется во вторник.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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