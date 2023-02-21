Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прилетит в Москву и предложит президенту России Владимиру Путину мирный план, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Перед визитом в Москву китайский дипломат посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Китайский план урегулирования конфликта на Украине включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву, рассказали Bloomberg источники в европейских дипломатических кругах. И это пока всё, что известно об инициативе Пекина.

Но США и их союзники уже опасаются, что план Пекина в ООН могут поддержать другие страны, которые не присоединились к американским и европейским санкциям против России, отметили источник агентства.

Ван И в субботу 18 февраля заявил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования с учетом уважения к «суверенитету всех стран».