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Сервис оплаты ресторанного счета по QR-коду заработал в России

Источник:
Sibnet.ru
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Ресторан, еда, тарелка
Фото: © The White House

Сервис «Нетмонет» теперь позволяет оплачивать счет в ресторане и даже оставлять чаевые, сообщается на сайте платформы.

От ресторана требуется разместить на столиках QR-носители, стиль и формат можно выбирать самостоятельно. После этого посетители смогут легко оплачивать счета, разделять их между собой, оставлять чаевые и отзывы.

При этом для оплаты можно использовать любую привязанную банковскую карту, Систему быстрых платежей или SberPay, отмечают разработчики.

Платформа «Нетмонет» запустилась в 2020 году, сначала с ее помощью посетители ресторанов могли оставлять официантам чаевые. Через год сервис купил «Альфа-банк». В настоящее время функционал приложения значительно расширился.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...