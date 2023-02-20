Сервис оплаты ресторанного счета по QR-коду заработал в России

Фото: © The White House
Сервис «Нетмонет» теперь позволяет оплачивать счет в ресторане и даже оставлять чаевые, сообщается на сайте платформы.
От ресторана требуется разместить на столиках QR-носители, стиль и формат можно выбирать самостоятельно. После этого посетители смогут легко оплачивать счета, разделять их между собой, оставлять чаевые и отзывы.
При этом для оплаты можно использовать любую привязанную банковскую карту, Систему быстрых платежей или SberPay, отмечают разработчики.
Платформа «Нетмонет» запустилась в 2020 году, сначала с ее помощью посетители ресторанов могли оставлять официантам чаевые. Через год сервис купил «Альфа-банк». В настоящее время функционал приложения значительно расширился.
big-bigУ янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!
mosquito__2010Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.
Nik3316весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.
mosquito__2010Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...