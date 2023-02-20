Windows 11 получила новый «Проводник»

Операционная система Windows 11 получила новые «Галерею» и «Проводник» — они появились в тестовой сборке под номером 25300, доступной инсайдерам.

Новая «Галерея» основана на расширяемом языке разметки для приложений XAML, а для реализации «Проводника» использовался инструмент Windows App SDK (WASDK), выяснили пользователи.

Отмечается, что «Проводник» нового формата выглядит аналогично стандартному файловому менеджеру, который уже присутствует в операционной системе. Единственное отличие заключается в наличии иконки, напоминающей кусок пиццы.

При нажатии на «Галерею» демонстрируются отсортированные по дате и времени миниатюры изображений из библиотеки, а при наведении курсора на правую часть окна появляется список лет, к которым относятся имеющиеся в библиотеки изображения.

После нажатия на какой-либо определенный год осуществляется быстрый переход к изображениям за выбранный период времени. В правом верхнем углу окна имеется поисковая строка. По умолчанию в «Галерею» загружаются изображения из OneDrive.

Пока неясно, когда новые «Галерея» и «Проводник» будут внедрены в обычную Windows 11. По всей видимости, Microsoft продолжает активно дорабатывать свою операционную систему.