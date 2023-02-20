Российские военнослужащие сгорели в блиндаже

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, причиной инцидента, который произошел 20 февраля, стало грубое нарушение военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами.

В результате огонь быстро охватил блиндаж и военные не успели из него выскочить. Среди погибших — военные Западного военного округа, отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа проводят расследование.