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Российские военнослужащие сгорели в блиндаже

Источник:
«Интерфакс»
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Скорая помощь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, причиной инцидента, который произошел 20 февраля, стало грубое нарушение военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами.

В результате огонь быстро охватил блиндаж и военные не успели из него выскочить. Среди погибших — военные Западного военного округа, отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа проводят расследование.

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ЧП #Происшествия #Армия
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