Белый дом связался с Россией незадолго до визита Байдена в Киев

Американская сторона связалась с Россией незадолго до визита Джо Байдена в Киев, чтобы обеспечить безопасность президента США.

«Общение с русскими имело место для обеспечения деконфликтности, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав», — передает Associated Press.

Агентство также подчеркнуло, что американские военные в Киеве не присутствовали. При этом объявленная воздушная тревога в Киеве в момент приезда американского президента оказалась ложной.

Сегодня Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В частности, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.