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Белый дом связался с Россией незадолго до визита Байдена в Киев

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом (США)
Фото: © The White House

Американская сторона связалась с Россией незадолго до визита Джо Байдена в Киев, чтобы обеспечить безопасность президента США.

«Общение с русскими имело место для обеспечения деконфликтности, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав», — передает Associated Press.

Агентство также подчеркнуло, что американские военные в Киеве не присутствовали. При этом объявленная воздушная тревога в Киеве в момент приезда американского президента оказалась ложной.

Сегодня Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В частности, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...