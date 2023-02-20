Белый дом связался с Россией незадолго до визита Байдена в Киев

Американская сторона связалась с Россией незадолго до визита Джо Байдена в Киев, чтобы обеспечить безопасность президента США.
«Общение с русскими имело место для обеспечения деконфликтности, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав», — передает Associated Press.
Агентство также подчеркнуло, что американские военные в Киеве не присутствовали. При этом объявленная воздушная тревога в Киеве в момент приезда американского президента оказалась ложной.
Сегодня Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В частности, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.
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