Российских гранатометчиков научат уничтожать танки Abrams

Расчеты противотанковых гранатометов Вооруженных сил России на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams. На одном из полигонов Запорожской области установлены макеты, повторяющие габариты и силуэт американского танка.

«Макет полностью повторяет габариты танка. Выполнено две проекции — боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают», — цитирует одного из инструкторов РИА Новости.

Ранее США пообещали украинским военным передать батальонный комплект (31 единицу) своих основных боевых танков Abrams M1A2. При этом Белый дом уточнил, что танки еще предстоит изготовить, их поставка займет несколько месяцев.

Западные эксперты отмечали, что украинские военные сомневаются в эффективности такой помощи — Abrams требуют запасов специального топлива, а также квалифицированного обслуживания и длительного обучения экипажей.