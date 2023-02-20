Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде с необъявленным визитом, его встретил президент Украины Владимир Зеленский.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Байден заявил, что прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Президент США пообещал объявить в ходе визита о новых «решениях по поддержке Украины», включая поставку военной техники и боеприпасов. Кроме этого, он также сказал, что США введут новые санкции против России.

Ожидается, что в новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.