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Байден прибыл в Киев на поезде

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде с необъявленным визитом, его встретил президент Украины Владимир Зеленский.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Байден заявил, что прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Президент США пообещал объявить в ходе визита о новых «решениях по поддержке Украины», включая поставку военной техники и боеприпасов. Кроме этого, он также сказал, что США введут новые санкции против России.

Ожидается, что в новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...