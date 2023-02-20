Мать на Алтае сожгла заживо маленькую дочь

Женщина в Алтайском крае облила свою 1,5-годовалую дочь горючей жидкостью и подожгла на глазах восьмилетнего сына. Ребенок погиб, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в селе Урожайном Советского района. Местная жительница привезла свою маленькую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах восьмилетнего сына, после чего скрылась. Ребенок погиб.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Кроме этого, в отношении органов профилактики начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи осматривает место происшествия. Женщину задержали.