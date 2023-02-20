Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента

Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит очередное послание Федеральному Собранию. Учитывая новую реальность, мероприятие способно стать знаковым не только для страны, но и для всего мира. Какие темы Путин может поднять в своем выступлении?

Президентское послание оглашается ежегодно с 1994 года, соответствующая норма закреплена в Конституции. В церемонии участвуют депутаты обеих палат парламента, члены правительства, Госсовета, судьи, прокуроры, представители Центризбиркома. В этом году на мероприятие также пригласили участников СВО.

Новый статус СВО

Главной темой послания станет спецоперация на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». «Стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — отметил Песков.

По его словам, все ожидают от Путина «оценку происходящего, оценку специальной военной операции». Кроме этого, глава государства оценит ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.

«Ряд решений, которые будут у нас на заседании Госдумы и Совета Федерации, насколько я знаю, будут исходить из послания президента. Говорить, что какие-то будут экстренные, неординарные вопросы, можно, наверное», — предположил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Эксперты полагают, что Путин на фоне массовых поставок Украине западного оружия может придать СВО новый статус — это позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все доступные ресурсы.

Кроме этого, некоторые политологи считают, что президент во время послания объявит о второй волне мобилизации. Однако Кремль неоднократно опровергал такие планы. Сам Путин в декабре 2022 года заявил, что Россия имеет достаточный резерв для ведения СВО.

Консолидация союзников и бизнеса

Перед посланием Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а после мероприятия запланированы встречи с главами непризнанных государств Южная Осетия и Абхазия — Аланом Гаглоевым и Асланом Бжанией.

Аналитики предполагают, что российский президент обсудит с ними вопросы военного сотрудничества и экономической кооперации государств, в конечном итоге это может означать новый формат Союзного государства.

Кроме этого, Кремль не исключает встречу Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, который прилетит в Москву с визитом 24 февраля. По всей видимости, Россия рассчитывает в ближайшие дни максимально консолидировать своих союзников.

Также Путин наверняка затронет в своем послании ситуацию в экономике — одной из ключевых тем может стать идея добровольного взноса крупного бизнеса в бюджет на нужды страны. Фактически, послание может стать отправной точной для серьезных изменений в налоговой системе

В рамках внутрироссийских вопросов также ожидается акцент на проблемы и перспективы развития новых регионов России, социальную поддержку многодетных семей и мобилизованных, запуск новых льготных программ.

Когда и где смотреть послание Путина

Трансляция послания Федеральному Собранию начнется 21 февраля в 12.00 по московскому времени, ее будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», НТВ и Первый канал, а также сайт kremlin.ru. Путин будет выступать в Гостином дворе.

Согласно телепрограмме, в эфире посланию отвели всего час — однако фактически это формальность, наверняка трансляция будет идти дольше.

Сотрудники СМИ из недружественных стран не будут допущены в Гостиный двор. При этом на мероприятие аккредитованы зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а также российские журналисты.

Впервые в современной истории выступление неоднократно переносили — изначально предполагалось, что Путин огласит послание до конца 2022 года, как того требует закон. Однако в итоге мероприятие отложили из-за сложностей подведения итогов в период, насыщенный различными событиями.

При этом на 22 февраля — на следующий день после послания президента — запланированы экстренные заседания Государственной думы и Совета Федерации, а также масштабный митинг-концерт с участием Путина, который может пройти в Лужниках.