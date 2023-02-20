Эксперт дал советы по планированию семейного бюджета

Знание нескольких базовых правил поможет обеспечить профицит семейного бюджета, рассказал зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Во-первых, надо вести учет доходов и расходов. «Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учета вы сами начинаете экономить», — сказал эксперт в беседе на радио Sputnik.

«Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три», – объяснил эксперт.

Если первые два условия соблюдены и еще остались деньги, то надо подумать о третьем базовом моменте – о вложении средств в то, что поможет улучшить жизнь. «Надо откладывать деньги на квартиру, автомобиль или образование», — уточнил Мехтиев.