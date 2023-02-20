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Эксперт дал советы по планированию семейного бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Пересчет тысячерублевых купюр
Фото: © Sibnet.ru

Знание нескольких базовых правил поможет обеспечить профицит семейного бюджета, рассказал зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Во-первых, надо вести учет доходов и расходов. «Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учета вы сами начинаете экономить», — сказал эксперт в беседе на радио Sputnik.

«Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три», – объяснил эксперт.

Если первые два условия соблюдены и еще остались деньги, то надо подумать о третьем базовом моменте – о вложении средств в то, что поможет улучшить жизнь. «Надо откладывать деньги на квартиру, автомобиль или образование», — уточнил Мехтиев.

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