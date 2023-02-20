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Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Hogwarts Legacy
Фото: © кадр из игры Hogwarts Legacy

Взломщица Empress отчиталась об успешном обходе антипиратской защиты Denuvo у Hogwarts Legacy. Это означает скорое появление взломанной игры и репаков на торрентах.

«Время наконец пришло, извиняюсь за то, что заставила вас ждать дольше, чем я изначально планировала», — написала Empress в своем телеграм-канале. 

Взломщица сообщила, что стартовал этап бета-теста взломанной игры, добровольцы уже набраны и скоро будут оглашены первые результаты. Обычно с момента проверки до появления игры на торрент-трекерах проходит несколько дней, но иногда «пиратка» выходит в течение суток.

Empress взломала предрелизную версию игры, без патча первого дня. По ее заявлению, этот дистрибутив прекрасно работает, более стабилен и несет меньше багов, а обновления только добавили ошибок. 

Следующей игрой для обхода защиты была выбрана Atomic Heart, анонимный заказчик предложил Empress за это 5 тысяч долларов, однако в сеть утек предрелизный дистрибутив игры и на данный момент судьба взлома неизвестна. Сама хакер пока не дала комментариев на этот счет.

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Игры #RPG
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