Названы сроки проведения ЕГЭ в 2023 году

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в России с 26 мая по 1 июля, соответствующие сроки запланированы Рособрнадзором.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 19 апреля, дополнительный — с 6 по 19 сентября. В настоящее время ведется плановая подготовка к проведению экзамена, подчеркивает ведомство.

Всего ЕГЭ в 2023 году сдадут более 700 тысяч человек, из них более 620 тысяч — выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 88 регионах страны — во всех, кроме Херсонской области.

Учащиеся 11-х классов в новых регионах России в этом году смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.