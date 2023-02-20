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Что находится внутри черной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Первое качественное изображение тени черной дыры
Первое качественное изображение тени черной дыры
Фото: © eso.org

Ученые доказали существование черных дыр и даже получили изображение одной из них. Но что находится внутри их? Согласно общей теории относительности, таинственная сингулярность.

Черная дыра — это космический объект с настолько мощным гравитационным притяжением, что из него не может вырваться даже свет. Пределы дыры очерчены так называемым горизонтом событий — это и есть та граница, при пересечении которой обратного пути уже не будет.

Практически заглянуть внутрь черной дыры невозможно. А теоритически это сумел сделать британский математик и физик Роджер Пенроуз. Исходя из уравнений общей теории относительности, он доказал, что в центрах дыр находится сингулярность. За это ученый получил Нобелевскую премию.

Сингулярность — крайне странное явление. Масса и энергия в ней бесконечны, а пространство и время «равны нулю». Иными словами, классическая физика там перестает работать. Бросить свет на тайну могла бы квантовая физика, но есть проблема.

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Дело в том, что сейчас картину мира объясняют две концепции. Макромир с его звездами, планетами, людьми описывает общая теория относительности Альберта Эйнштейна, микромир с атомами, электронами, кварками — квантовая механика. Но эти теории не сочетаются друг с другом.

Ученые десятки лет бьются над созданием общей картины мира — «теории всего». Она и объяснит загадку сингулярности, в которой, вероятно, сходятся микро и макромиры.

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