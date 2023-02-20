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Человек погиб во время аварийной посадки Ми‑8 в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Тень от вертолета Ми-8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вертолет Ми-8 совершил аварийной посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. Один человек погиб, сообщили представитель оперативной службы.

Утром в понедельник в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек. Один человек погиб, еще один пострадал.

«Среди возможных причин аварийной посадки вертолета Ми-8 рассматривается ошибка пилотирования. Также к происшествию могла привести неисправность техники», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

По предварительным данным, вертолет задел гору, а потом начал экстренно снижаться. Сейчас ожидается прибытие к месту ЧП вертолета из Горно- Алтайска для эвакуации оставшихся восьми человек, находящихся в вертолете.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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