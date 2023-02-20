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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китайские аналитики объяснили, почему Россия не проиграет Украине

Источник:
Global Times
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

США и НАТО, раздувая шумиху по поводу российского «наступления» и украинского «контрнаступления», готовятся к эскалации кризиса и сплачивают союзников, считает эксперт по Восточной Европе из Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун.

Обострение и расширение конфликта кажутся неизбежными, так как ни одна из сторон не желает идти на уступки, приводит издание Global Times мнение Хуэйжуна. Переломный момент еще не наступил, уточнил он.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс все больше вовлекается в конфликт. «Фактически НАТО уже участвует. Альянс обучает солдат, поставляет оружие, остался последний шаг — направить туда войска», — отметил Хуэйжун, добавив, что Западу лучше успокоится — Россия не допустит поражения. 

Научный сотрудник Института российских и восточноевропейских исследований при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь уверен, что Москва сумеет отстоять свои позиции.

«Россия, будучи мощной военной державой, не собирается проигрывать, так как не может себе этого позволить. И у нее есть средства и возможности, чтобы не допустить поражения. Например, в худшем случае она может применить оружие массового уничтожения», — подчеркнул Цзинь.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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