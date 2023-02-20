Депутаты отменили прямые выборы мэра в Новосибирске

В понедельник, 20 февраля, на сессии заксобрания Новосибирской области депутаты большинством голосов приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Избирать их будут муниципальные депутаты по итогам конкурса.

Порядок избрания начнет действовать только после истечения срока полномочий действующих глав. На сегодняшний во всех муниципалитетах области действует подобный порядок избрания руководителей. Исключением были Новосибирск и наукоград Кольцово.

Действующий мэр Новосибирска — Анатолий Локоть находится на посту с 2014 года. Глава наукограда Кольцово Николай Красников в феврале поддержал отмену прямых выборов и сообщил, что готов к внедрению новой модели, пишет телеграм-канал «Клуб регионов».

По мнению Красникова, во время СВО и необходимости мобилизовать все ресурсы, нужно обеспечить оперативность и эффективность работы всех ветвей власти и вообще «всем встать в строй» и отказаться на время от прямых выборов.

Какой мэр нужен Новосибирску

Прямые выборы мэров в России остались только Абакане, Хабаровске, Якутске, Анадыре и Улан-Удэ.