Кадыров создаст свою ЧВК по примеру «Вагнера»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании после ухода с государственной службы создать частную военную компанию, подобную ЧВК «Вагнер».

«Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК». «Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — считает глава Чечни.

«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — отметил Кадыров.