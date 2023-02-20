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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров создаст свою ЧВК по примеру «Вагнера»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании после ухода с государственной службы создать частную военную компанию, подобную ЧВК «Вагнер».

«Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК». «Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — считает глава Чечни.

«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — отметил Кадыров.

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mosquito__2010

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