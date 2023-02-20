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Игра Atomic Heart появилась на торрентах раньше релиза

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из игры Atomic Heart
Фото: © кадр из игры Atomic Heart

Дебаг-версия Atomic Heart для ПК появилась на торрентах. В сеть утек ноябрьский дистрибутив для разработчиков с активным режимом отладки, позволяющим не только пройти игру, но и заглянуть в места непредназначенные для геймеров.

Пока неизвестно насколько сильно ранняя версия Atomic Heart отличается от релизной, запланированной на 21 февраля. Пользователи уже смогли установить и опробовать новинку от российских разработчиков и поделились впечатлениями.

Отмечается, что несмотря на «неготовность» дистрибутива, можно спокойно играть и выполнять миссии, но еще прошло слишком мало времени, чтобы понять, проходима ли слитая Atomic Heart до конца.

Впечатления игроков преимущественно положительные. Они отметили нестандартную боевую систему, придающую игре повышенную сложность, интересные миссии, сюжет и хороший юмор. Не обошлось и без багов, в основном они касаются озвучки и недоговаривания некоторых букв неигровыми персонажами.


Atomic Heart — шутер-RPG с видом от первого лица от российской студии Mundfish. В игре нужно разгадать тайну катаклизма во времена альтернативного Советского Союза, ставшего причиной появления мутантов и роботов-монстров. Релиз запланирован на 21 февраля. В России игра не выйдет в Steam и будет продаваться в VK Play.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...