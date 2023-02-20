Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выяснили, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе инспекторы узнали, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения, достигнутый иранскими специалистами. Для создания ядерного оружия нужен уран с уровнем обогащения 90%.

МАГАТЭ теперь предстоит выяснить, как произошло обогащения урана до рекордного уровня — целенаправленно или случайно.

В феврале глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранцы внесли существенные изменения в конструкцию завода по обогащению топлива без предварительного уведомления агентства. Благодаря этому им удалось обогатить уран до 60%.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ об обогащении урана до 60% не соответствует действительности.