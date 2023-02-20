Бледанс стала участницей шоу «Новые звезды в Африке»

Фото: © пресс-служба ТНТ
Телеканал ТНТ раскрыл второго участника проекта «Новые
звезды в Африке», выживать в Африке будет ведущая Эвелина Бледанс.
Известно, что компанию Эвелине Бледанс в новом сезоне
составит актер Виталий Гогунский. Имена других участников пока держатся в
секрете.
Это уже четвертый сезон реалити-шоу, где знаменитости
выживают в Африке. В будущем сезоне проект получит название «Новые звезды в
Африке». Правила шоу изменятся.
Например, у звезд не будет вообще никакой еды. Зарабатывать
придется даже обычные крупы. Зато заработанные на испытаниях звезды можно
потратить не только на еду, но и на предметы первой необходимости или утварь.
Ведущими «Новых звезд в Африке» останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян. Дата премьеры шоу пока не объявлена.