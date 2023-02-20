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Бледанс стала участницей шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ раскрыл второго участника проекта «Новые звезды в Африке», выживать в Африке будет ведущая Эвелина Бледанс.

Известно, что компанию Эвелине Бледанс в новом сезоне составит актер Виталий Гогунский. Имена других участников пока держатся в секрете.

Это уже четвертый сезон реалити-шоу, где знаменитости выживают в Африке. В будущем сезоне проект получит название «Новые звезды в Африке». Правила шоу изменятся.

Например, у звезд не будет вообще никакой еды. Зарабатывать придется даже обычные крупы. Зато заработанные на испытаниях звезды можно потратить не только на еду, но и на предметы первой необходимости или утварь.

Ведущими «Новых звезд в Африке» останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян. Дата премьеры шоу пока не объявлена.

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