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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ рассказали об атмосфере в бункере Зеленского

Источник:
The Sunday Times
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Журналисты британской газеты The Sunday Times побывали в бункере президента Украины Владимира Зеленского и рассказали о царящих там порядках.

Весь комплекс правительственных зданий в центре Киева охраняется вооруженными людьми, пишет издание. Для перемещения внутри охраняемой зоны нужно знать пароли. Они составляются таким образом, «чтобы русским было трудно их произнести», говорится в статье.

В самом бункере царит темнота, рассказывают журналисты. Все его обитатели подписали документы о неразглашении информации. В секрете держится местоположение убежища, его план и даже подаваемая в нем еде.

По данным The Sunday Times, Зеленский первые два месяца после начала российской специальной военной операции провел в бункере. Он периодически покидал его для записи видеообращений. Так он убеждал жителей страны, что не бежал из Киева.

За последний месяц Зеленский только раз воспользовался бункером, уточнили журналисты.

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