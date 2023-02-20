Журналисты британской газеты The Sunday Times побывали в бункере президента Украины Владимира Зеленского и рассказали о царящих там порядках.

Весь комплекс правительственных зданий в центре Киева охраняется вооруженными людьми, пишет издание. Для перемещения внутри охраняемой зоны нужно знать пароли. Они составляются таким образом, «чтобы русским было трудно их произнести», говорится в статье.

В самом бункере царит темнота, рассказывают журналисты. Все его обитатели подписали документы о неразглашении информации. В секрете держится местоположение убежища, его план и даже подаваемая в нем еде.

По данным The Sunday Times, Зеленский первые два месяца после начала российской специальной военной операции провел в бункере. Он периодически покидал его для записи видеообращений. Так он убеждал жителей страны, что не бежал из Киева.

За последний месяц Зеленский только раз воспользовался бункером, уточнили журналисты.