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Как не набрать килограммы на Масленицу

Источник:
Sibnet.ru
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Блины
Фото: © Sibnet.ru

Масленичная неделя опасна для худеющих, калорийные блины с начинками могут сорвать диету, если не контролировать количество съеденного.

Масленичная неделя продлится с 20 по 26 февраля. Все это время принято печь блины и угощать других. Но если человек на диете или считает калории, лучше знать свой максимум.

Обычный блин на молоке диаметром около 10 сантиметров содержит около 86 калорий. В нем 10,75 граммов углеводов, 3,69 граммов жиров, 2,43 граммов белка.

Блины едят с начинкой, а это дополнительные калории. Например, в одной столовой ложке сгущенки 96 калорий, это будет равно одному блину. Меда в одной столовой ложке 64 калории.

Средняя порция блинов с учетом всех начинок для взрослого здорового человека не должна составлять более 200-250 граммов, то есть два-три блина в день, не больше, сказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Почему не получаются блины?

Чтобы снизить калорийность блинов, можно заменить в тесте жирное молоко на кефир или сделать блины на молоке.  Пшеничную муку заменить на гречневую или овсяную. Есть блины лучше с куриным запеченным мясом или творогом, икрой. Вместо сметаны можно использовать белый йогурт без добавок.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...