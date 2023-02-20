Как не набрать килограммы на Масленицу

Масленичная неделя опасна для худеющих, калорийные блины с
начинками могут сорвать диету, если не контролировать количество съеденного.
Масленичная неделя продлится с 20 по 26 февраля. Все это
время принято печь блины и угощать других. Но если человек на диете или считает
калории, лучше знать свой максимум.
Обычный блин на молоке диаметром около 10 сантиметров
содержит около 86 калорий. В нем 10,75 граммов углеводов, 3,69 граммов жиров, 2,43 граммов белка.
Блины едят с начинкой, а это дополнительные калории.
Например, в одной столовой ложке сгущенки 96 калорий, это будет равно одному
блину. Меда в одной столовой ложке 64 калории.
Средняя порция блинов с учетом всех начинок для взрослого
здорового человека не должна составлять более 200-250 граммов, то есть два-три
блина в день, не больше, сказала главный диетолог Департамента здравоохранения
Москвы Антонина Стародубова.
Чтобы снизить калорийность блинов, можно заменить в тесте
жирное молоко на кефир или сделать блины на молоке. Пшеничную муку заменить на гречневую или овсяную.
Есть блины лучше с куриным запеченным мясом или творогом, икрой. Вместо сметаны
можно использовать белый йогурт без добавок.