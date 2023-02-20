Депутат предложил ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

Депутаты Госдумы обсудят проект введения штрафов для жителей многоквартирных домов, если те отказались пустить к себе газовщиков для проверки оборудования.

Автор инициативы Сергей Пахомов сообщил, что введение административной ответственности для жителей, отказавшихся впустить в квартиру газовщиков, будет обсуждаться в Госдуме в этом году.

«С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — цитируют «Известия» Пахомова.

Необходимо искать баланс, заверил парламентарий, так как задача — не наказать людей, а помочь вовремя проверить состояние плиты или колонки. Кроме того, в Госдуме готовится к слушанию законопроект, позволяющий закрепить договор на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

Этот законопроект должен быть внесен в Госдуму до конца февраля. Депутат выразил надежду на его принятие в этом году. В ближайшие дни его намерен обсудить комитет по энергетике с привлечением экспертов и общественных организаций.