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Депутат предложил ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

Источник:
Sibnet.ru
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Газовая плита
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы обсудят проект введения штрафов для жителей многоквартирных домов, если те отказались пустить к себе газовщиков для проверки оборудования.

Автор инициативы Сергей Пахомов сообщил, что введение административной ответственности для жителей, отказавшихся впустить в квартиру газовщиков, будет обсуждаться в Госдуме в этом году.

«С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — цитируют «Известия» Пахомова.

Необходимо искать баланс, заверил парламентарий, так как задача — не наказать людей, а помочь вовремя проверить состояние плиты или колонки. Кроме того, в Госдуме готовится к слушанию законопроект, позволяющий закрепить договор на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

Этот законопроект должен быть внесен в Госдуму до конца февраля. Депутат выразил надежду на его принятие в этом году. В ближайшие дни его намерен обсудить комитет по энергетике с привлечением экспертов и общественных организаций.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...