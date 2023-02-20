«Чебурашка» завершил лидерство на восьмой неделе проката

Фильм «Чебурашка» впервые с момента выхода на большие экраны сошел с первого места по кассовым сборам, лидером стала новинка проката «Праведник».

По итогам минувшего уикенда «Чебурашка» собрал 96,5 миллиона рублей. Семейная лента занимает вторую строчку в топ-5 самых кассовых фильмов недели.

Первое место заняла военная драма Сергея Урсуляка «Праведник». Премьера за первый уикенд заработала 120,5 миллиона рублей.

В центре сюжета «Праведника» офицер Красной Армии Николай Киселев. Он получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы.

Третью строчку в топе лидеров по кассовым сборам заняла эротическая драма «Непослушная» с Александром Петровым в главной роли. У фильма-новинки 78,2 миллиона рублей в копилке.