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«Чебурашка» завершил лидерство на восьмой неделе проката

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из фильма «Чебурашка»
Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка» впервые с момента выхода на большие экраны сошел с первого места по кассовым сборам, лидером стала новинка проката «Праведник».

По итогам минувшего уикенда «Чебурашка» собрал 96,5 миллиона рублей. Семейная лента занимает вторую строчку в топ-5 самых кассовых фильмов недели.

Первое место заняла военная драма Сергея Урсуляка «Праведник». Премьера за первый уикенд заработала 120,5 миллиона рублей.

В центре сюжета «Праведника» офицер Красной Армии Николай Киселев. Он получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы.

Рецензия на фильм «Праведник»

Третью строчку в топе лидеров по кассовым сборам заняла эротическая драма «Непослушная» с Александром Петровым в главной роли. У фильма-новинки 78,2 миллиона рублей в копилке.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...