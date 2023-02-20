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Больше половины новосибирцев перерабатывают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины новосибирцев перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

Несколько раз в неделю сверхурочно работают 83% новосибирцев, а 17% — перерабатывают каждый день. При этом доплату за сверхурочные получают только 52% респондентов. Переработки происходят по нескольким причинам, главная из которых — перфекционизм, как сотрудника, так и руководства.

Новосибирцы нарушают баланс работы и личной жизни разными способами: в отпуске работают 23%, почту в нерабочее время постоянно проверяют 37%, а 29% делают это только во время авралов или отчетных периодов. По выходным работают 70%, из них 53% делают это 1-2 раза в месяц, а 17% работают каждые выходные.

Отдохнуть после работы в будние дни не успевают 67% новосибирцев, 64% жалуются, что также не могут уделять достаточно времени семье, а у 67% нет времени на занятия хобби или спортом.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...