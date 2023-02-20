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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель пообещал Украине «блицкриг» для победы над Россией

Источник:
«Российская газета»
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Европейский союз должен совершить индустриальный техноблицкриг, чтобы обеспечить победу Украины над Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на Украине сложилась критическая ситуация с боеприпасами. Эта проблема не может быть решена путем совместных закупок, поскольку любые заказы сейчас окажутся в конце длинного списка уже размещенных, сказал Боррель.

Европейские страны должны поставить украинской армии все боеприпасы, которые у них есть. «Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах», — цитирует «Российская газета» Борреля.

Он анонсировал экстренную встречу глав МИД и министров обороны стран ЕС, которая пройдет 6-7 марта. На ней планируется найти единый подход к ускорению процесса поставок оружия Киеву.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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