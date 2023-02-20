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Игрокам «Мира танков» предложили заработать скидки

Источник:
Sibnet.ru
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Игра World of Tanks
Фото: © worldoftanks.ru

Событие «Общее дело» стартовало в «Мире танков» — геймерам предлагают самостоятельно определить скидки и бонусы, которые появятся в игре.

Сначала «танкистам» предстоит пройти фазу урона, в период которой подсчитывается суммарный урон всех игроков в случайных боях и на глобальной карте без ограничений по технике. Затем начнется фаза скидок, когда геймеры смогут воспользоваться заработанными скидками и бонусами.

Фаза урона пройдет с 20 по 26 февраля, фаза скидок — с 27 февраля по 5 марта. Перейти к очередному этапу можно только после завершения предыдущего. Отслеживание прогресса доступно в игровом клиенте.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк Т-44-100, два арендных танка каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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