Дикобраз, Шаурма и Лисенок попали в номинацию во втором выпуске четвертого сезона шоу «Маска», но Шаурму спасли зрители, а судьи решили разоблачить Дикобраза.

Во втором выпуске Дикобраз выступил с песней «Хорошо» Эдиты Пьехи. Против Дикобраза проголосовали Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьев. Регина Тодоренко и Тимур Родригез голосовали последние, они хотели оставить Дикобраза, но их выбор уже ничего не решал.

Называя версии, кто прячется за маской Дикобраза, прозвучали версии — Владимир Винокур, Ефима Шифрина, Юрий Гальцев, Сергей Бурунов.

Никто из членов жюри не угадал. Под маской Дикобраза скрывался бывший солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко.