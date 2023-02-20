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Дикобраза раскрыли в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу НТВ

Дикобраз, Шаурма и Лисенок попали в номинацию во втором выпуске четвертого сезона шоу «Маска», но Шаурму спасли зрители, а судьи решили разоблачить Дикобраза.

Во втором выпуске Дикобраз выступил с песней «Хорошо» Эдиты Пьехи. Против Дикобраза проголосовали Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьев. Регина Тодоренко и Тимур Родригез голосовали последние, они хотели оставить Дикобраза, но их выбор уже ничего не решал.

Называя версии, кто прячется за маской Дикобраза, прозвучали версии — Владимир Винокур, Ефима Шифрина, Юрий Гальцев, Сергей Бурунов.

Никто из членов жюри не угадал. Под маской Дикобраза скрывался бывший солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко.

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