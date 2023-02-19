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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названа главная тема послания Путина

Источник:
телеканала «Россия-1»
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Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит особое специальной военной операции (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, послание парламенту — это «всегда громкая новость», это «всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года».

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — отметил Песков.

Он считает, что это главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...