Названа главная тема послания Путина

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит особое специальной военной операции (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, послание парламенту — это «всегда громкая новость», это «всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года».

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — отметил Песков.

Он считает, что это главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — заключил пресс-секретарь главы государства.