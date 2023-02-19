Кремль ответил на заявление США о Крыме как законной цели

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной цели для Киева указывают на глубину разногласий Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных "ястребов" американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, это также лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Ранее Нуланд заявила, что власти США поддерживают нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, в Крыму расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», — отметила Нуланд.