Психолог дала советы по эффективному планированию дня

Два простых способа помогут эффективно распланировать рабочий день, рассказала практикующий психолог Юлия Бахонская.

В первом способе нужно определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. «Его можно сформулировать так: "Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим"», — приводит «Газета.ру» совет Бахонской.

По ее словам, этот способ подойдет тем, у кого «поджимают сроки».

Второй способ заключается в соблюдении установленного графика, не обращая при этом внимания на количество выполненной работы. «Например, я буду работать четыре часа с перерывами по 15 минут, и неважно, сколько я успею сделать», — отметила психолог.

Также Бахонская посоветовала составить список задач. Она отметила, что самые сложные задачи лучше выполнить в первой половине дня, а более легкие оставить на вечер.

«С утра вы будете более энергичны и эффективны, а во-вторых, тяжелая работа не будет висеть над вами дамокловым мечом до самого вечера», — пояснила специалист.