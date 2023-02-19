НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Психолог дала советы по эффективному планированию дня

Источник:
«Газета.ру»
205 0
Фото: © Sibnet.ru

Два простых способа помогут эффективно распланировать рабочий день, рассказала практикующий психолог Юлия Бахонская.

В первом способе нужно определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. «Его можно сформулировать так: "Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим"», — приводит «Газета.ру» совет Бахонской.

По ее словам, этот способ подойдет тем, у кого «поджимают сроки».

Второй способ заключается в соблюдении установленного графика, не обращая при этом внимания на количество выполненной работы. «Например, я буду работать четыре часа с перерывами по 15 минут, и неважно, сколько я успею сделать», — отметила психолог.

Также Бахонская посоветовала составить список задач. Она отметила, что самые сложные задачи лучше выполнить в первой половине дня, а более легкие оставить на вечер.

«С утра вы будете более энергичны и эффективны, а во-вторых, тяжелая работа не будет висеть над вами дамокловым мечом до самого вечера», — пояснила специалист.

Еще по теме
Лидеры: почему женщины лучше мужчин
Как ответить на признание в любви, если нет взаимности
Торчащие соски меняют восприятие женщин
Три лучших способа для борьбы с прокрастинацией
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Локоть ответил на критику Брыльски в адрес Новосибирска
Обсуждение (0)
Картина дня
Американский эксперт раскрыл тонкий расчет Путина по Украине
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России
Что происходит с организмом во время секса
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
50
Американский журналист назвал причину взрыва «Северных потоков»
36
НАТО расстроило Украину отказом дать истребители
23
Евросоюз запретит экспорт унитазов в Россию
21
Мюнхенская конференция соберет всех врагов России
17
Bloomberg заявило о провале западной военной поддержки Украине