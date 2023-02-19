Китай заявил о победе над пандемией COVID‑19

Китай успешно преодолел пандемию коронавируса и готов к возобновлению контактов по всему миру, заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван.

«Китай успешно прошел пандемию и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», — цитирует РБК Ван И. Он призвал страны мира вернуть торговлю с Китаем на допандемийный уровень.

Ранее Всемирная организация здравоохранения раскритиковала власти Китая за неполное предоставление информации о количестве госпитализаций и смертей от коронавируса.

От КНР потребовали большей прозрачности в отношении масштабов пандемии: каждая новая вспышка этого заболевания подавлялась путем жестких ограничений и локдаунов.



В ноябре в Китае начались протесты из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19. После этого Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения, но резкая отмена мер привела к новой вспышке: в декабре, по данным западных СМИ, там заразились почти 250 миллионов человек.





