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Ростех сообщил об увеличении производства ракет «Кинжал»

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелый истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Тяжелый истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Он ["Кинжал"] на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — сказал Чемезов в эфире телеканала «Звезда плюс».

«Кинжал» —комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его носитель — специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К.

Ракета комплекса развивает скорость в 10 раз превышающую скорость звука. Ее дальность более 2 тысяч километров. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Кинжал» оснащается обычной и ядерной боевыми частями.
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