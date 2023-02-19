Ростех сообщил об увеличении производства ракет «Кинжал»

Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Он ["Кинжал"] на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — сказал Чемезов в эфире телеканала «Звезда плюс».

«Кинжал» —комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его носитель — специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К.

Ракета комплекса развивает скорость в 10 раз превышающую скорость звука. Ее дальность более 2 тысяч километров. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Кинжал» оснащается обычной и ядерной боевыми частями.