НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказала о вреде отказа от ношения бюстгальтера

Источник:
«Известия»
611 0
Женская грудь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отказ от ношения бюстгальтера может привести к потере формы груди, вред может принести и неправильно подобранный лиф, предупредила врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

«Мы все знаем, что отказ от ношения бюстгальтера может отразиться на эстетике, так как без дополнительной поддержки гравитация сильнее влияет на кожу и форму груди. Растяжение кожи может привести к тому, что грудь быстрее потеряет изначальную форму», — сказала Бедаева «Известиям».

По ее словам, между бюстгальтером и здоровьем прямых корреляций нет. «Точнее, на сегодняшний день нет исследований, подтверждающих или опровергающих, что само по себе ношение или отказ от бюстгальтера может спровоцировать рак или иные заболевания груди», — отметила эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать женское белье в подарок

При этом неправильно подобранная форма или неподходящий размер лифа действительно могут привести к негативным последствиям.

«Лиф не должен ничего сдавливать и пережимать, а после его снятия на коже не должно оставаться никаких следов. Ощущение постоянного дискомфорта само по себе не является нормой, а если неправильно подобранный бюстгальтер еще и провоцирует постоянные нарушения в работе лимфатической и кровеносной систем», — указала врач.

Еще по теме
Что происходит с организмом во время секса
Китай заявил о победе над пандемией COVID‑19
Названа главная ошибка при употреблении чая
Врач назвала четыре простых шага к снижению веса к лету
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Суммы и сроки: как получить налоговый вычет за квартиру в 2023 году
Hogwarts Legacy взломают в ближайшие дни
Ученые предсказали исчезновение Тихого океана
Локоть ответил на критику Брыльски в адрес Новосибирска
Обсуждение (0)
Картина дня
Американский эксперт раскрыл тонкий расчет Путина по Украине
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России
Что происходит с организмом во время секса
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.

GammiPluh

Зеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!