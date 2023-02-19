Врач рассказала о вреде отказа от ношения бюстгальтера

Отказ от ношения бюстгальтера может привести к потере формы груди, вред может принести и неправильно подобранный лиф, предупредила врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

«Мы все знаем, что отказ от ношения бюстгальтера может отразиться на эстетике, так как без дополнительной поддержки гравитация сильнее влияет на кожу и форму груди. Растяжение кожи может привести к тому, что грудь быстрее потеряет изначальную форму», — сказала Бедаева «Известиям».

По ее словам, между бюстгальтером и здоровьем прямых корреляций нет. «Точнее, на сегодняшний день нет исследований, подтверждающих или опровергающих, что само по себе ношение или отказ от бюстгальтера может спровоцировать рак или иные заболевания груди», — отметила эксперт.

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При этом неправильно подобранная форма или неподходящий размер лифа действительно могут привести к негативным последствиям.

«Лиф не должен ничего сдавливать и пережимать, а после его снятия на коже не должно оставаться никаких следов. Ощущение постоянного дискомфорта само по себе не является нормой, а если неправильно подобранный бюстгальтер еще и провоцирует постоянные нарушения в работе лимфатической и кровеносной систем», — указала врач.